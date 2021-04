Share Pin 1 Condivisioni

Il commissario del partito: “Con la primavera il consigliere di Fratelli d’Italia si è svegliato dal lungo letargo vaneggiando in modo sconclusionato”

Ladispoli, Forza Italia: “La primavera fa venire deliri al consigliere Ardita” –

Riceviamo e pubblichiamo –

Ladispoli, Forza Italia: “La primavera fa venire deliri al consigliere Ardita”

Con la primavera il Consigliere di Fratelli d’Italia Ardita si è svegliato dal lungo letargo vaneggiando in modo sconclusionato.

Nel suo comunicato dichiara: “ Da qualche giorno che ho avuto diversi colloqui con vere e forti realtà di Forza Italia locale con consistenti numeri già dimostrati pronti a passare tutti i Fratelli d’Italia…..”.

Forse ha parlato con qualcuno a cui piace spacciarsi per Forza Italia. A noi di Forza Italia quanto dichiarato dal Consigliere Ardita “NON RISULTA”. Cosi’ risponde Il Commissario di Forza Italia Renio Valle.

Non sappiamo se ha visto troppi episodi del telefilm di fantascienza Fringe dove si parlava di un pianeta terra parallelo. Magari ha incontrato persone del mondo parallelo e nei suoi sogni ci ha creduto. In questo caso la fantasia ha superato la sua realtà. Probabilmente il Consigliere Ardita ambisce a diventare sceneggiatore ad Hollywood. Forse lì avrebbe successo !

Come già ribadito in altri comunicati, Forza Italia fa parte della coalizione di centrodestra e sostiene il Sindaco Grando.

Forza Italia da diversi mesi sta portando avanti un lavoro di ricostruzione e rilancio, coinvolgendo, accanto ad esponenti che rappresentano il Partito da anni, tanti giovani ed energie nuove che hanno deciso di impegnarsi nel progetto. Nella chiarezza e con la convinzione di poter fattivamente contribuire alla crescita della nostra città.

Pensiamo che le sterile polemiche e gli attacchi strumentali squalifichino un partito di grandi tradizioni che dovrebbe sostenere una coalizione considerata vincente da tutti i cittadini per i cambiamenti avvenuti.

Non siamo adusi a rispondere alle farneticazioni in quanto Forza Italia Ladispoli partito moderato e cattolico pensa a costruire e per questo, in questi giorni, sta predisponendo proposte ed iniziative orientate allo sviluppo sostenibile, alla tutela della biodiversità e alla cultura del “vivere soprattutto con i limiti imposti in questo brutto periodo di Covid.

Il Commissario di Forza Italia Ladispoli

Renio Valle

(torna a baraondanews)