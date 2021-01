Ladispoli, Forte (M5S): “Antonio Pizzuti Piccoli ha fatto un lavoro memorabile in consiglio comunale”

Share Pin 1 Condivisioni

Il consigliere pentastellato elogia il lavoro politico del capogruppo del movimento in consiglio comunale che mercoledì ha presentato le dimissioni

“Ha fatto in consiglio un lavoro memorabile”. Il consigliere del M5S Francesco Forte elogia il lavoro politico svolto dal capogruppo Antonio Pizzuti Piccoli che proprio mercoledì ha rassegnato le sue dimissioni da consigliere comunale. (leggi qui).

“Quello che Antonio ha fatto in 4 anni – ha detto Forte intervistato da Fabio Bellucci a Cambia il Mondo – non lo ha fatto nessun altro consigliere prima a Ladispoli”.

Nessun motivo politico, nessun “rancore” all’interno del meet up, ma solo motivi personali quelli che hanno spinto Pizzuti Piccoli alle dimissioni, proprio come aveva spiegato lo stesso ex consigliere comunale.

“E’ un periodo difficile per tutti e sia io che Ida che Antonio in questo ultimo anno siamo stati sicuramente stressati dall’epidemia in maniera diversa”.

Il consigliere Forte spiega come l’ormai ex collega tra i banchi dell’aula consiliare, quest’anno abbia cambiato lavoro diventando docente in una nuova scuola e ottenendo anche l’incarico di responsabile covid: “Un lavoro enorme – ha commentato – Non siamo d’acciaio e a volte non reggi lo stress”.

Intanto anche il Movimento 5 Stelle ringrazia l’ex candidato sindaco a Ladispoli alle passate amministrative “per l’egregio lavoro svolto in questi anni, come attivista, candidato sindaco e capogruppo consiliare”.

“Antonio è stato uno dei pilastri del meet up di Ladispoli negli anni e continuerà a dare il suo contributo dietro le quinte”.

“La politica non è un mestiere e mai lo sarà per noi del Movimento 5 Stelle”.