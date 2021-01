Share Pin 1 Condivisioni

L'assessore Milani: "L'obiettivo è quello di promuovere un appuntamento fisso"

Ladispoli: a lavoro per la realizzazione della Fiera del Libro

Mentre ancora l’emergenza covid e le limitazioni del Governo pendono sulla testa di tutti come una spada di Damocle, a Ladispoli si lavora comunque per cercare di rendere la città balneare più attrattiva sotto il profilo turistico e culturale.

E così arriva l’idea dell’assessore alla Cultura Marco Milani di mettere in piedi la Fiera del Libro.

Ad annunciarlo, a “Cambia il Mondo” condotto da Fabio Bellucci, è stato proprio l’assessore Milani: “Vogliamo iniziare a offrire alle case editrici e agli autori uno spazio per esporre le loro produzioni con incontri con gli scrittori, la presentazione di libri ….”.

Se l’idea dovesse andare in porto l’obiettivo dell’Assessore è quella di trasformare l’occasione in “un appuntamento fisso e periodico, perché – ha spiegato – anche la letteratura e il mondo editoriale ha bisogno di aiuto come gli altri settori”.

