Ladispoli: Flavia servizi manifestazione di interesse per un professionista esterno

Flavia servizi, pubblicata manifestazione di interesse per professionista esterno, società e/o studio professionale per affidamento redazione di un nuovo regolamento per disciplina attività contrattuale e per servizio di supporto nelle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture nell’ambito della normativa sugli appalti pubblici.

Flavia Servizi rende noto che è stata pubblicata una manifestazione di interesse, con presentazione di offerta economica, per l’ individuazione di un professionista esterno, società e/o studio professionale per l’affidamento della redazione di un nuovo regolamento per la disciplina dell’attività’ contrattuale e per l’affidamento del servizio di supporto nelle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture nell’ambito della normativa sugli appalti pubblici rif. d.lgs n. 36/2023.

I soggetti interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [email protected] entro e non oltre le ore 12:00 del 9 luglio 2024. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “CANDIDATURA REDAZIONE REGOLAMENTO ATTIVITÀ CONTRATTUALE 2024 FLAVIA SERVIZI”.

Per tutte le informazioni www.flaviaservizi.it