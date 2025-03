Ladispoli festeggia San Giuseppe, patrono della città

La tradizionale processione con la statua del Santo Patrono si snoderà per le vie della città con partenza alle ore 15:30

Ladispoli mercoledì 19 marzo festeggia il Patrono, San Giuseppe, con la solenne processione con la statua del Santo. Alla manifestazione, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale, partecipano le parrocchie della S.S. Annunziata di Palo, Sacro Cuore, San Giovanni Battista e Santa Maria del Rosario.

La tradizionale processione con la statua del Santo Patrono si snoderà per le vie della città con partenza alle ore 15:30 da via del Ghirlandaio per arrivare in piazza Rossellini alle ore 16:30 dove si svolgerà la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo, monsignor Gianrico Ruzza.

Questo il percorso della processione con partenza da via del Ghirlandaio: via Palo Laziale, Via Ancona, piazza Rossellini.