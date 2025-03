Cerveteri, undici gare per dare l’assalto alla salvezza

I verde azzurri chiamano i tifosi per domenica prossima nello scontro salvezza con la Longarina

Torna il sereno in casa Cerveteri, galvanizzato dal successo esterno di domenica, arrivato dopo settimane di astinenza alla vittoria. Nel percorso per la salvezza, o meglio per il play out, ci saranno molti ostacoli.

Uno di questi arriverà domenica al Galli: ed è la Longarina formazione giovane e tosta, che ha recuperato punti, scalando la classifica.

Ai Cervi serve una vittoria, visto che è uno scontro diretto, da superare a pieni voti, come se fosse un esame di ammissione. La lotta alla salvezza è serrata, occorre fare tre punti davanti ai propri tifosi, che non vedono vincere il Cerveteri dalla vittoria sul Pianoscarano, due mesi fa.

Sono undici le gare al termine, di punti in palio ce ne sono , cosi come le occasioni per riagguantare le battistrada. Tre punti , domenica prossima, sono un bel regalo ai tifosi, che si ritroveranno sulle tribune del Galli per spingere la truppa di Gabrielli alla vittoria.