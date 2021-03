Share Pin 0 Condivisioni

Il coordinatore regionale e il coordinatore provinciale del partito danno il benvenuto ai consiglieri Manuela Risso e Marcio Fioravanti

Ladispoli, Fazzone e Battilocchio: “Benvenuti in forza Italia”

Il coordinatore regionale di Forza Italia, il senatore Claudio Fazzone, e il coordinatore provinciale del partito, l’onorevole Alessandro Battilocchio danno il benvenuto all’interno del partito ai consiglieri Manuela Risso e Marco Fioravanti.

“Un caloroso benvenuto a Manuela e Marco, che da ieri hanno ufficialmente aderito a Forza Italia, rafforzando la presenza azzurra in città”, hanno detto.

“I consiglieri di Forza Italia lavoreranno al fianco del Sindaco Alessandro Grando per continuare a migliorare Ladispoli ed il territorio”.

“Assieme al nostro commissario locale, Renio Valle ed al gruppo ladispolano, che comprende anche una folta e dinamica squadra di giovani, Forza Italia proseguirà nella sua opera di proposta e radicamento sul territorio, anche in vista delle future sfide elettorali all’orizzonte”.

“Siamo pronti, in sinergia con i nostri referenti a tutti i livelli, a fare la nostra parte in questo progetto che ha come obiettivo la crescita di Ladispoli.”

