Share Pin 1 Condivisioni

L’assessora alle Politiche Culturali Battafarano: ”Sempre attivo il servizio di prestito. Chiuse le sale lettura”

Cerveteri, zona rossa: come fruire dei servizi della Biblioteca Comunale

“L’istituzione della zona rossa nella Regione Lazio ci ha imposto ad una nuova chiusura al pubblico della Biblioteca comunale.

Abbiamo però, in accordo con il personale dipendente, che ringrazio di cuore per l’abnegazione e la disponibilità, di fare in modo di mantenere il più attivo possibile questo servizio così apprezzato dalla cittadinanza.

Per questo, almeno fino al 6 aprile, la nostra Biblioteca effettuerà solamente il servizio di prestito dei libri con orari estremamente ampi, in attesa di poter tornare a vedere i nostri locali frequentati da studenti ed amanti della lettura”.

A dichiararlo è Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri.

“Nel dettaglio – illustra l’Assessora Battafarano – la Biblioteca sarà fruibile per il servizio di prestito tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e il martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30.

È obbligatoria la prenotazione, chiamando il numero 069943285 oppure inviando una e-mail a [email protected]. Durante l’attesa del proprio turno nell’atrio si ricorda l’obbligo di indossare la mascherina protettiva coprendo interamente naso e bocca e di mantenere sempre il distanziamento interpersonale con gli altri utenti”.

Si ricorda che è possibile consultare l’elenco dei libri presenti in biblioteca consultando il sito http://opac.regione.lazio.it/SebinaOpac/.do?sysb=ceretano.

È possibile, seguendo sempre le indicazioni fornite dal personale, scegliere i libri direttamente in Biblioteca, dove peraltro per le ultime novità sono stati posizionate all’ingresso della stessa delle barriere protettive in plexiglass.

“Sperando che presto si possa tornare in presenza all’interno della nostra Biblioteca – conclude l’Assessora Battafarano – invito l’utenza tutta a rispettare con attenzione tutte le indicazioni fornite dal personale presente, al fine di una fruizione degli spazi in completa sicurezza”