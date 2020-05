Condividi Pin 20 Condivisioni

Il Sindaco: ”Una nuova persona è guarita dal covid-19”

Ladispoli, fase 2. Grando: “Ieri cittadini più disciplinati. Non abbassiamo la guardia”

“Ieri, in giro per la città, c’è stato molto meno caos” – ha detto il Sindaco Alessandro Grando sui social – “Evidentemente il 4 maggio, dopo settimane di isolamento, in tanti hanno comprensibilmente sentito il bisogno di uscire di casa per respirare un po’ di libertà”.

“Le spiagge continuano ad essere i luoghi meno problematici da gestire, gli spazi sono ampi e, salvo rari casi, non si sono verificati assembramenti – ha aggiunto il Sindaco – Pescatori e praticanti di sport acquatici, che per alcuni continuano ad essere il problema da risolvere, fino ad ora si sono dimostrati i più rispettosi delle regole.

Per questo li ringrazio, e sono sempre più convinto di aver fatto la scelta giusta dando loro la possibilità di praticare queste attività.

Ieri la situazione è andata molto meglio anche sul fronte “giovanile”. Insieme ad Assessori, Consiglieri comunali, Polizia locale, Protezione civile e Associazione Fare Ambiante, che ringrazio, abbiamo presidiato i luoghi più frequentati, cercando di sensibilizzare ragazze e ragazzi al rispetto delle regole e spiegando loro quali sono i rischi a cui andiamo incontro.

Con grande soddisfazione vi comunico che non abbiamo registrato episodi particolarmente gravi. In giro c’erano tanti giovani ma quasi tutti indossavano la mascherina, anche se non è obbligatoria nei luoghi all’aperto.

Nel frattempo dalla Asl è arrivata un’altra bella notizia: un nuovo guarito tra i nostri concittadini. I casi attualmente positivi sono quindi scesi a 5.

Continuiamo a rispettare le regole, altrimenti non ne usciamo!”.