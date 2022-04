Ladispoli, Europa verde cambia sponda. L’assemblea vira su Pascucci

Il simbolo passa da una coalizione all’altra. I verdi avevano comunicato supporto al PD e M5S durante il convegno della coalizione per Marongiu, ma l’assemblea locale cambia rotta e ora appoggia “Un Nuovo Inizio con Pascucci Sindaco”

volevamo informare Lei e le sue gentili Lettrici e Lettori che nella riunione di giovedì 21 aprile, presso la ex Casa del Popolo, l’assemblea degli iscritti a EUROPA VERDE di Ladispoli ha deliberato a maggioranza assoluta che nelle prossime elezioni amministrative entrerà in coalizione con “Un Nuovo Inizio con Pascucci Sindaco”, di cui condividiamo la visione; riteniamo di poter contribuire a realizzare anche a qui a Ladispoli quegli obiettivi che Pascucci ha dimostrato di saper raggiungere nella amministrazione del Comune di Cerveteri.

Il destino sa essere ironico, ricordiamo che il circolo dei Verdi è stato un pilastro della comunità politica qui a Ladispoli dalla metà degli anni 80 fino all’elezione 2007, la quale, allora come oggi vide il Centrosinistra diviso in due coalizioni: il conseguente aspro dibattito interno decretò infine l’appoggio alla coalizione con il PD: tale traumatica scelta comportò di fatto la fine del circolo e del suo radicamento territoriale. Ora, la neocostituita Associazione territoriale di Europa Verde come una fenice rinasce dalle ceneri, e come primo passo sceglie la coalizione “Un Nuovo Inizio con Pascucci Sindaco”, per tornare ad essere protagonista nelle scelte politico-programmatiche-ambientali della nostra città.

Ma cosa è avvenuto in questi anni? La nostra città ha vissuto un’impetuosa crescita demografica che nel ventennio 1990 – 2010 l’ha portata dai 19.319 abitanti del 1991 ai 41.035 del 2010, poi negli ultimi dieci anni tale crescita si è arrestata stabilizzandosi intorno ai 40.000 abitanti, mentre la Politica delle ISTITUZIONI continua a ragionare in termini di una crescita demografica infinita, prevedendo colate di asfalto e cemento, adottando nel decennio 2010 – 2019 ben 3 varianti al Piano Regolatore Generale, lasciando carenti le istanze ambientali e sociali, nate a seguito del boom dei residenti che rimangono inascoltate, con una sostanziale mancanza di risposte ai bisogni della cittadinanza. Ladispoli è una comunità complessa, multiculturale costituita anche da cittadini stranieri (al 01/01/2021 erano censiti 6.516 residenti, provenienti da ben 104 stati). Una comunità dinamica costituita da famiglie che hanno scelto Ladispoli per vivere e far crescere la propria famiglia.

Come associazione di Europa verde, i temi ambientali, della qualità dell’aria, delle acque, dei rifiuti, del consumo del suolo, dello sviluppo sostenibile, costituiscono il nostro patrimonio genetico, per questo riteniamo di poter dare alla coalizione “Un Nuovo Inizio con Pascucci Sindaco” un valido e determinante contributo per migliorare e rendere più vivibile la nostra città.

I Portavoce Sabrina Sabellico e Francesco Vigliotti

