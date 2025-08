Ladispoli, escursionista di Ladispoli precipita in una cascata in provincia di Trento e perde la vita davanti alla famiglia

CALDONAZZO (TN) – Si è trasformata in una tragedia l’escursione in montagna di una famiglia residente a Ladispoli. A perdere la vita, nella tarda mattinata di martedì 5 agosto, è stato un uomo di 57 anni, classe 1968, precipitato lungo un tratto della ferrata di Valimpach, nel comune di Caldonazzo, in Trentino.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, la vittima stava salendo insieme alla moglie e ai tre figli lungo il sentiero attrezzato che si snoda tra cascate e passaggi rocciosi. L’uomo, che procedeva in fondo al gruppo, in uno dei tratti non attrezzati, è stato visto improvvisamente cadere nel vuoto, rotolando per diversi metri fino alla base di una cascata.

Immediata la chiamata al numero unico 112 da parte della moglie, che, non vedendolo più arrivare, ha lanciato l’allarme intorno alle 12:45. La Centrale Unica di Emergenza ha attivato l’elicottero e allertato il Soccorso Alpino di Levico, con cinque operatori pronti ad affiancare i tecnici impegnati nelle ricerche. Vista la particolare conformazione del terreno, è intervenuto anche il Gruppo Tecnico Forre con quattro specialisti.

Il corpo dell’uomo è stato individuato poco dopo dall’equipaggio dell’elisoccorso: il tecnico e l’equipe sanitaria calati sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Dopo il nulla osta dell’autorità giudiziaria, la salma è stata elitrasportata alla caserma dei Vigili del Fuoco di Centa, dove ad attendere c’erano i Carabinieri e gli operatori del gruppo “Psicologi per i Popoli”, a supporto dei familiari profondamente sotto shock.

Moglie e figli sono stati recuperati tramite verricello da due soccorritori e accompagnati in sicurezza lungo la ferrata, quindi trasportati a valle con l’ausilio di una jeep di servizio.

Una vacanza che doveva essere un momento di serenità si è trasformata in un dramma che ha sconvolto una famiglia e l’intera comunità di Ladispoli.