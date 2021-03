Share Pin 1 Condivisioni

Ladispoli, è possibile richiedere le agevolazioni tariffarie per il Trasporto Pubblico Locale

E’ possibile richiedere le agevolazione tariffarie 2021 per il Trasporto Pubblico Locale (TPL), attraverso il portale della Regione Lazio, all’indirizzo www.regione.lazio.it/agevolazionitariffarietpl.

Le richieste devono essere inviate secondo i criteri e le modalità consultabili sul sito della Regione Lazio. Gli utenti dovranno inserire nella richiesta un numero telefonico per essere contattati per eventuali comunicazioni. In virtù dell’emergenza sanitaria Covid-19 sarà possibile presentare le richieste, corredate della documentazione necessaria, in via prioritaria tramite:Pec: [email protected] casi eccezionali è possibile utilizzare la mail [email protected]

Per eventuali chiarimenti [email protected]