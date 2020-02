Condividi Pin 0 Condivisioni

Il Ladispoli reduce da due vittorie di fila, l’ultima ad Aprilia, ha lasciato il tacco della classifica iniziando a sperare nei play out

Ladispoli e Ostia Mare sfida da brividi,attesi tanti tifosi-

Quella tra Ladispoli e Ostia Mare, sin dagli inizi degli anni novanta, è stata una sfida dentro la quale vi è stato un significato.

Il derby del litorale, come era soprannominato , o per un obiettivo o per un altro, è stato sovraccarico di tensioni ed emozioni.

Lo scorso anno per evitare i play out, in cui è finito l’Ostia Mare; domenica per due traguardi diametralmente opposti.

Il Ladispoli reduce da due vittorie di fila, l’ultima ad Aprilia, ha lasciato il tacco della classifica iniziando a sperare nei play out.

L’Ostia Mare, invece, è in piena corsa per il primo posto , occupato da una Turris che viaggia a vele spiegate.

Motivo interessante per vedere domenica al ” Sale” due compagini agguerrite e motivate , sostenute da due tifoserie pronte ad incitare i propri beniamini verso la vittoria. Un incrocio pericoloso, dunque. Una partita aperta ad ogni risultato.

” Per noi è importante fare risultato – ha detto il patron Paris – le ultime due gare sono state convincenti sotto ogni punto di vista, ma la squadra stava giocando bene anche prima che arrivassero questi sei punti .

Io sono convinto che arriveremo ai play out nella miglior posizioni e confido tanto nella volontà della squadra e del mister” .

Sugli spalti domenica è atteso il pubblico delle grandi occasioni, assente dagli inizi di settembre. “

La spinta dei nostri tifosi è rilevante e si sono dimostrati il dodicesimo in campo . Dispiace che non siano contenti, hanno tutte le ragioni per non esserlo. Per ora ci sostengano, li chiamo a gran voce allo stadio perché con loro possiamo salvarci” .

Dopo settimane di sciopero , solo in casa, gli ultras ritorneranno sulle gradinate. Anche da Ostia Lido sono attesi in tanti, almeno sulle tribune sarà una gara avvincente.