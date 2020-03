Ladispoli e Cerveteri: la vita ai tempi del coronavirus

Condividi Pin 4 Condivisioni

File fuori da banche, supermercati, farmacie e attività commerciali per rispettare il Dpcm che ha classificato l’Italia “Zona protetta” per contrastare il diffondersi del contagio

Con il nuovo Dpcm del Governo Conte che ha classificato l’Italia intera “zona protetta” estendendo le misure fino a ieri adottate solo per le Regioni del Nord, ora in tutto il Paese inizia a respirarsi la stessa “aria”.

Niente più assembramenti. Poca gente per strada e il rispetto delle norme da settimane ormai più volte elencate e diffuse dagli esponenti del Governo, dagli esperti della sanità e dai mass media.

(il mercato giornaliero di frutta e verdura a Ladispoli)

E così, dopo l’assalto ai supermercati notturni, di ieri sera post annuncio dell’estensione delle misure restrittive per contrastare il diffondersi del covid-19, questa mattina la vita inizia a scorrere più lenta e più attenta alle norme comportamentali da seguire.

Al mercato giornaliero di Ladispoli gli operatori indossavano quasi tutti la mascherina oltre che i guanti.

Guanti anche per quei pochi cittadini presenti e intenti a fare i loro acquisti.

File davanti ai supermercati, alle banche, alle farmacie comunali, sia a Ladispoli che a Cerveteri in attesa di poter entrare per i propri acquisti.

(Fila a un supermercato di Ladispoli)

Ci sono poi le attività commerciali che hanno deciso di sospendere le loro attività al momento, chi invece continua a indicare, tramite segnaletica orizzontale, ai propri clienti le distanze da mantenere al fine da evitare contatti.

Diversi i ristoratori della zona e i supermercati che stanno iniziando ad attivare anche il servizio a domicilio per evitare alle persone di uscire da casa.

(fila davanti a una farmacia comunale a Ladispoli)

(fila a un supermercato a Cerveteri)

Ancora però qualche giovane non ha ben compreso a pieno le regole imposte per garantire la sicurezza di tutti.

Qualcuno non ha ben compreso lo stop di qualsiasi tipo di attività sportiva, agonistica e non.

(alcuni ragazzi che giocano ai campetti di via Firenze)

Tanto è vero che ai campetti di via Firenze, c’è ancora chi, in barba all’invito di restare a casa e uscire solo per motivi strettamente necessari (o anche solo per una veloce boccata d’aria, ma evitando gli assembramenti) gioca a basket insieme ai propri amici.