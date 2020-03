Coronavirus, ecco il modulo di autocertificazione per gli spostamenti

Condividi Pin 8 Condivisioni

Coronavirus, ecco il modulo

Chi dovrà spostarsi per motivi di lavoro o di salute o per compravate necessità dovrà compilare il modulo messo a disposizione dal ministero degli interni. Per agevolare la ricerca ai cittadini (lo ricordiamo tutta Italia è zona protetta) alleghiamo la versione stampabile.