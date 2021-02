Ladispoli e Cerveteri: domenica 7 marzo plastic blitz sulle spiagge

Share Pin 7 Condivisioni

Appuntamento a partire dalle 9.30 a via Roma 141 e all’ingresso della Palude a Campo di Mare

Ancora un appuntamento per ripulire le spiagge dai rifiuti e in particolar modo dalla plastica. E questa volta il plastic blitz in programma per domenica 7 marzo si sdoppia.

I volontari di Amici di Torre Flavia, Scuolambiente, Mare vivo, della Lipu e altri volontari storici, hanno infatti programmato un doppio evento.

Si partirà domenica alle 9.30 da via Roma 141 e dall’ingresso alla Palude a Campo di Mare. Agli ingressi verranno posizionati sacchi e guanti a disposizione dei volontari che vorranno intervenire. (immagini di repertorio)

ECCO COME CI SI ORGANIZZERA’

senza aspettare, iniziate subito anche singolarmente, non ammassatevi

distribuitevi lungo la spiaggia. Non vi fermate subito a raccogliere: I SETTORI PIU’ SPORCHI SONO DISTANTI: muovetevi verso nord (per chi viene da Ladispoli) e verso sud per chi viene da Campo di mare.

Non focalizzate sulle microplastiche ma su meso- e macroplastiche (ovvero maggiori di 1-2 cm).

Se trovate materiali ingombranti o pesanti, segnalateli ma non fate sforzi per trasportarli (al limite li addossate ad altri sacchi)

METTETEVI I GUANTI. NON TOCCATE MATERIALI PERICOLOSI (nel dubbio chiamate i coordinatori o lasciateli sul posto)

Raccogliete solo materiali artificiali (plastica, gomma, ferro, carta…); lasciate a terra tutto ciò che è naturale (canne, posidonia, alghe, conchiglie, rocce, ecc.).

NON CALPESTATE LA FLORA DELLE DUNE.

UNA VOLTA RIEMPITI I SACCHI LASCIATELI IN VISTA SULLA SPIAGGIA: PROVVEDERA’ UN MEZZO APPOSTO A RITIRARLI ATTORNO ALLE 12.

abbigliamento idoneo (non copritevi troppo)

PORTATEVI ACQUA (non in bottiglia di plastica! ma in borraccia).

Rispettate le norme anti COVID.

Fate tutte le foto che volete e condividete il più possibile.

