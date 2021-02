Share Pin 1 Condivisioni

Il primo cittadino saluta il direttore generale della Asl Roma 4: “Il territorio saluta un manager di qualità”

Civitavecchia, Tedesco: “Congratulazioni a Quintavalle”

“Dal primo marzo il direttore Giuseppe Quintavalle lascerà la ASl Roma 4 per essere trasferito alla prestigiosa direzione di Tor Vergata”.

A salutare il direttore generale della Asl Roma 4, è il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.

“Si tratta di un riconoscimento importante di quelle qualità che il nostro territorio, in tutti questi anni, ha potuto apprezzare, quanto mai meritato sia per il manager che per l’uomo”.

“Al dottor Quintavalle il più affettuoso in bocca al lupo”.

