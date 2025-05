Ladispoli, domenica 4 maggio nuovo appuntamento con la raccolta alimentare

L’iniziativa è organizzata da Sinistra Italiana ed Europa Verde presso il Conad di viale Europa, dalle ore 9 alle ore 17

Dopo la raccolta alimentare di Natale, torniamo domenica 4 maggio al Conad di viale Europa.

I generi alimentari raccolti saranno donati al Banco Alimentare.

Sarà possibile donare ai nostri volontari conserve in scatola, pasta, biscotti, olio, riso, latte, cibo per l’infanzia oltre a prodotti per l’igiene personale, pannolini.

Il Banco Alimentare ha lo scopo di contribuire ad attenuare il problema della fame, dell’emarginazione e della povertà, oltre a promuovere la lotta allo spreco alimentare a scopo sociale, in collaborazione con le istituzioni nazionali ed europee.

Vi aspettiamo per un piccolo gesto di solidarietà.