Santa Marinella, stanziati dall’Amministrazione Comunale 60mila euro per tenere la Statua del bacio per tre anni

Nella giornata di mercoledì 30 aprile 2025, la giunta comunale di Civitavecchia, guidata dal sindaco Pietro Tidei, ha ufficialmente approvato il noleggio della celebre statua del “Bacio”, un simbolo di amore e bellezza che arricchisce il patrimonio culturale della città. L’accordo prevede una collocazione strategica all’interno del porticciolo turistico, un luogo ideale per attrarre visitatori e valorizzare ulteriormente il territorio.

Il documento deliberato stabilisce che il contratto avrà una durata minima di tre anni, con un costo annuale di 20 mila euro, per un totale di 60 mila euro. Questa cifra, secondo quanto riportato nella delibera, sarà parzialmente coperta da sponsor privati, un passo importante per garantire il sostegno economico necessario e ridurre l’impatto sulle finanze comunali.

La scelta di installare la statua del Bacio in un punto così visibile e accessibile rappresenta non solo un omaggio a un’opera d’arte emblematicamente romantica, ma anche una strategia mirata a rilanciare il turismo in una fase economica di ripresa. L’arte, specialmente quando è inserita in contesti suggestivi come quello del porticciolo, ha il potere di attrarre visitatori e stimolare l’interesse verso le bellezze locali.

Inoltre, questa iniziativa si integra perfettamente con gli sforzi del comune per promuovere eventi e manifestazioni culturali che possano animare la città, rendendola un centro di attrazione non solo per i turisti ma anche per i cittadini stessi. La presenza della statua del Bacio potrebbe diventare un punto di riferimento per incontri, celebrazioni e momenti di socializzazione, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e il legame affettivo dei cittadini con la loro città.

In conclusione, il noleggio della statua del Bacio rappresenta un’opportunità significativa per Civitavecchia, un investimento culturale che va oltre la semplice spesa e si traduce in un impegno per la crescita e la valorizzazione del territorio. Con il sostegno degli sponsor e l’adeguata promozione, ci si aspetta che quest’iniziativa faccia brillare ancora di più il volto della città nel panorama turistico nazionale e internazionale.