L’ex attaccante presenterà il suo libro “Fuorigioco-Perde solo chi si arrende”

Ladispoli, domani l’Angelo Sale accoglie Beppe Signori

Ladispoli, domani l’Angelo Sale accoglie Beppe Signori

Tutto pronto all’”Angelo Sale” per accogliere Beppe Signori, dove domani venerdì 8 aprile alle 17,30 il beniamino dei tifosi biancocelesti e non solo presenterà il suo “Fuorigioco-Perde solo chi si arrende” edito da Sperling & Kupfer, libro dove Beppe racconta della vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto e da dove dopo 10 anni ne è uscito assolto con formula piena perché il fatto non sussiste.

10 anni di tormenti, di titoloni in prima pagina che ti infangano e di poche righe in sesta settima pagina per riabilitarti, 10 anni in cui Beppe ha lottato rifiutando la prescrizione e affrontando il processo per gridare forte la sua innocenza.

Domani sarà anche il momento per far sentire a Signori tutto l’affetto dei suoi tifosi che non lo hanno mai dimenticato. Appuntamento quindi domani pomeriggio alle ore 17,30 allo stadio “Angelo Sale” di viale Giorgio Lazzeri, per questo evento organizzato dalla Fondazione Premio Letterario Nazionale “Città di Ladispoli” in collaborazione con la SSD Ladispoli Academy del Presidente Sabrina Fioravanti.

All’interno dello stadio sarà allestito uno stand del Mondadori Bookstore di Ladispoli dove sarà possibile acquistare il libro, che per chi volesse potrà essere autografato da Beppe dopo la presentazione.