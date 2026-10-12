Ladispoli, dimissioni del Vicesindaco Marchetti. Grando attacca: “Volontà già presa, è una scelta elettorale”

LADISPOLI – È bufera all’interno della maggioranza che guida il Comune di Ladispoli. A pochi mesi dall’appuntamento elettorale, le dimissioni irrevocabili del vicesindaco Marchetti segnano una spaccatura netta all’interno della coalizione. Una decisione che il Primo Cittadino, Alessandro Grando, ha accolto con toni duri, evidenziando quelle che definisce evidenti incongruenze politiche e rivendicando i risultati dell’amministrazione.

Il sindaco Alessandro Grando non nasconde la propria amarezza e analizza la sequenza degli eventi, sottolineando come la scelta di abbandonare la giunta apparisse pianificata da tempo:

Grando respinge inoltre le critiche sui presunti mutamenti nell’asse politico della giunta:

«Si contestano nuovi equilibri e un presunto cambio di rotta senza indicare cosa sia cambiato concretamente. Le persone sono le stesse, il programma non è mai cambiato e non è stato nemmeno costituito un nuovo gruppo consiliare. Terza contraddizione.»