Ieri, forse durante i festeggiamenti della prima ora, la targa dedicata a Carlo Verdone, in piazza Rossellini a Ladispoli, è stata danneggiata

Ladispoli, danneggiata la targa dedicata a Carlo Verdone –

La targa dedicata a Carlo Verdone in piazza Rossellini a Ladispoli

Danneggiata la targa dedicata a Carlo Verdone posizionata in Piazza Rossellini.

L’accaduto si sarebbe verificato probabilmente ieri sera durante i festeggiamenti, a caldo, per la vittoria dell’Italia agli Europei 2020. Una vittoria che non arrivava dal 1968 e che ieri sera ha fatto esplodere la festa in tutta Italia, compresa la città balneare.

La targa era stata posizionata in piazza Rossellini a settembre dello scorso anno alla presenza dell’attore romano che proprio a bordo di un Cotral si è portato a Ladispoli, accolto dalla folla.

Ieri sera dopo l’ultimo rigore della squadra inglese parato da Donnarumma è letteralmente esplosa la festa. E non è escluso che proprio i festeggiamenti della prima ora con centinaia di ladispolani che in pochissimi minuti si sono riversati in piazza, in maniera sicuramente involontaria, la targa posizionata in piazza Rossellini, abbia subito dei danni, una spaccatura quasi in centro.

Non è da escludere ovviamente che ora l’amministrazione comunale provvederà alla sua risistemazione dopo il danno subito.