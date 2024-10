Pierini avrà anche la delega ai Lavori Pubblici. Le nuove deleghe arrivano in seguito alle dimissioni dell’architetto Veronica De Santis

L’Amministrazione comunale informa che questa mattina, a seguito delle dimissioni per motivi personali dell’architetto Veronica De Santis, il sindaco Alessandro Grando ha nominato nuovo Assessore della Giunta comunale la signora Daniela Marongiu, con deleghe nelle seguenti materie: Commercio e Attività Produttive, Ufficio relazioni con il pubblico, Partecipazione del cittadino e Tutela degli animali.

“A nome dell’Amministrazione comunale e a titolo personale -ha commentato il Sindaco- ringrazio Veronica per il prezioso lavoro svolto in questi anni alla guida del suo Assessorato. Un impegno portato avanti con professionalità e dedizione, grazie al quale siamo riusciti a raggiungere traguardi importanti. Allo stesso tempo rivolgo i migliori auguri di buon lavoro a Daniela, con la assoluta certezza che, nella nuova veste di Assessore, continuerà a lavorare al servizio della nostra comunità per raggiungere gli obiettivi che abbiamo elencato all’interno del programma amministrativo”.

Ladispoli, Daniela Marongiu nominata assessore

A seguito delle dimissioni di De Santis le deleghe a Lavori Pubblici e Manutenzioni sono state attribuite all’Assessore Marco Pierini.

“Ringrazio il Sindaco – – ha dichiarato il neo Assessore, Daniela Marongiu – per la fiducia e la stima che ha dimostrato nei miei confronti . Come ho sempre fatto in questi anni, in qualità di Consigliere comunale, lavorerò con passione e spirito di servizio verso la comunità di Ladispoli. Le porte del mio Assessorato saranno sempre aperte per i cittadini e per tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo per continuare a migliorare la nostra città”.