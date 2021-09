Ladispoli, dal 24 al 26 settembre “Grand Prix Aquabike – Trofeo Regione Lazio” –

Ladispoli, dal 24 al 26 settembre “Grand Prix Ladispoli Aquabike – Trofeo Regione Lazio”

Dal 24 al 26 settembre il “Grand Prix Ladispoli Aquabike – Trofeo Regione Lazio”, ultima tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2021.

Ad organizzare è l’Associazione Sportiva Dilettantistica CSR Promotion, sotto l’egida della Federazione Italiana Motonautica–CONI, con il supporto tecnico della locale associazione Gas Jet e la collaborazione del Comune di Ladispoli e della Regione Lazio, patrocinatori della manifestazione.

Questa tappa si avvarrà anche della collaborazione dell’Associazione Dolphin nucleo sommozzatori, dello stabilimento Il Pirata, il Chiosco, della Capitaneria di Porto, della Squadra Nautica della Polizia, della Guardia di Finanza Servizio Navale, della Protezione Civile e della Polizia Locale.

I piloti gareggeranno nello specchio d’acqua antistante il Lungomare Marina di Palo, nella zona compresa tra lo Stabilimento Il Pirata e il Chiosco; un vero e proprio teatro naturale all’aperto, dove il Campionato Italiano Moto d’Acqua ritorna dopo cinque anni di distanza e nel quale i migliori bikers italiani si contenderanno il successo finale per l’ambito titolo italiano. Allestito per questa suggestiva ed avvincente manifestazione anche un villaggio dello sport. Il tutto nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.

Moltissimi sono infatti gli iscritti anche per questa tappa, che conta più di cento piloti suddivisi nella varie categorie in gara: Runabout, Ski, Endurance, Freestyle, Spark giovanile e femminile.

Il venerdì 24 dalle ore 16,00, avranno luogo le iscrizioni, le verifiche amministrative e tecniche di tutte le categorie e classi. Due manches di gara previste che si svolgeranno, la prima sabato 25 dalle ore 12.45 e la seconda domenica 26 settembre dalle ore 11.30, al termine delle prove libere.

Sabato 25 settembre alle ore 21.00 avrà luogo un Galà di Premiazione dei vincitori dei “Titoli mondiali, europei e Italiani del Campionato Moto D’Acqua Edizione 2020”.

Le classi in gara sono 16: per la Runabout: F1-F2-F4 Maschile e Femminile – F4 Novice e F1 Veterans; per la Ski: F1-F1Veterans-F2-F3-Open, per l’Endurance: F1- F2 Amatoriale. La Spark Giovanile classi 12-14 e 15-18 anni, è la nuova ed avvincente categoria riservata ai più giovani, fortemente volute dalla Federazione Italiana Motonautica, per promuovere fin dal settore giovanile la disciplina delle moto d’acqua ed ha anche un forte fine educativo dell’uso del mezzo.

Numerosi piloti di Free style, che con le loro evoluzioni al limite tra acqua e cielo, renderanno ancora più spettacolare la manifestazione. Roberto Mariani campione pluri-titolato è tra gli iscritti.

La classifica provvisoria del Campionato Moto d’Acqua 2021 vede ai primi posti: per la categoria Runabout F1 Manuel Reggiani è in cima alla classifica, Lorenzo Benaglia è al secondo, dopo di lui al terzo posto troviamo Pierpaolo Terreo. Per la Runabout F1 Veterans, il primo posto è di Pier Paolo Terreo, il secondo Lorenzo Benaglia ed il terzo Sabato Pontecorvo; nella Runabout F2, Gaetano Costagliola è in cima alla classifica, al secondo posto c’è Davide Di Maio ed al terzo Nicholas Musicco. Nella Runabout F4 Maschile Alessandro Fracasso, pilota giovanissimo, è al primo posto, Roberto Mariani al secondo e Paolo Paesani al terzo. Per la categoria Runabout F4 Novice: Alessandro Fracasso è in testa, al secondo posto c’è Giacomo Matteraglia e dietro di lui, al terzo posto c’è Federico Boratto. Nella Runabout F4 Femminile: il podio è di Sara Nucera, al secondo posto c’è Ilaria Vanni, al terzo Arianna Urlo.

Nella Ski F1 Daniele Piscaglia è al primo posto, al secondo Matteo Benini ed al terzo Fabrizio Calzi. Per la Ski F 1 Veterans: Andreas Reiter è primo, Giuseppe Donà secondo, Luca Pilot terzo; Nella Ski F2 ai primi due posti ci sono Gianfranco Oliveri e dietro di lui Giuseppe Donà, a seguire al terzo posto, troviamo Marco Maria Santucci.

Per la categoria Endurance F1 Michele Cadei è primo, Mirko Spoto secondo e Luigi Borzacchello terzo. Per l’Endurance F2 Alberto Santini è al primo posto, Michele Marras al secondo e Fabio Guarda al terzo.Per il Freestyle: al primo posto c’è Roberto Mariani, al secondo Massimo Accumulo, al terzo Alberto Camerlengo.

Grande fervore agonistico tra i numerosi giovani riders provenienti dalle giovanili. Nella categoria Spark Giovanile 12-14 anni la prima posizione è di Carolina Vernata, al secondo posto c’è Vittoria Luiza La Rocca Deoliveira e Naomi Benini è al terzo posto. Per la Spark Giovanile 15-18 anni: Davide Pontecorvo è primo, dietro di lui c’è Valerio Dente ed al terzo posto Carmine Cocimano.

Già da anni, tutte le gare di Moto d’Acqua vengono effettuate nel rispetto dell’ambiente. Tutte le moto sono infatti dotate di motori a quattro tempi e quindi con circuito chiuso sia dell’olio che del carburante e questo garantisce un basso impatto ambientale e la salvaguardia dell’ecosistema marino.