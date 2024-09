Ladispoli: da settembre ritornano gli incontri con “Storie di vita” alla biblioteca comunale

Da settembre ritornano gli incontri con “Storie di vita” alla biblioteca comunale

L’amministrazione comunale informa che a settembre riprendono in Biblioteca gli incontri di Storie di vita tra le pagine: scrittrici raccontano mondi, la nostra rassegna curata dalla Libreria Tuba, nata con l’intento di avvicinare gli utenti ai libri, proponendo incontri con alcune grandi scrittrici contemporanee.

Mercoledì 18 settembre alle ore 16:45, avremo ospite Sara De Simone che presenterà l’opera Nessuna come lei. Virginia Woolf e Katherine Mansfield. Storia di un’amicizia.

Edito da Neri Pozza, il libro è vincitore del Premio Rapallo BPER Banca 2023 – sezione Saggistica, e narra la storia dell’amicizia tra due donne speciali, due scrittrici eccezionali, simili per alcuni aspetti ma molto diverse per altri: Katherine Mansfield e Virginia Woolf.

L’opera è un grande lavoro, frutto di anni di ricerca, ricco di informazioni, aneddoti, scambi epistolari e tanti documenti, molti dei quali inediti in Italia. L’autrice scardina l’idea del rapporto di rivalità/gelosia tra le due scrittrici, spesso portata avanti dalla critica letteraria, e ci mostra invece un rapporto autentico e un legame spirituale che va al di là del ruolo che la letteratura ha avuto nelle loro vite. Nel mezzo del racconto incontreremo anche importanti scrittori come James Joyce, Oscar Wilde, T.S. Eliot e altri che ci aiuteranno ad inquadrare il panorama culturale dell’epoca. L’evento, realizzato con il sostegno della Regione Lazio per Biblioteche, Musei e Archivi – Piano annuale 2023, L.R. 24/2019, è a partecipazione libera e gratuita e non occorre prenotazione.