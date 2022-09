Ladispoli, da oggi l’acqua passa ad ACEA ATO2 –

Flavia Servizi S.r.l. comunica a tutti gli utenti del Comune di Ladispoli che a far data dal 30 settembre 2022 la gestione del servizio idrico integrato passa ad Acea Ato2, nuovo gestore d’ambito designato. Dalla suddetta data Flavia Servizi s.r.l. cesserà sia le attività amministrative di sportello che la gestione operativa dell’acquedotto e l’accoglimento delle segnalazioni dei guasti. Dalla data indicata pertanto ogni nuova istanza dovrà essere presentata al nuovo gestore Acea Ato2 di cui segnaliamo il canale di comunicazione per la segnalazione dei guasti, Numero Verde 800.130.335, ed il sito ufficiale web https://www.gruppo.acea.it nella sezione dedicata “ACQUA > ACEA ATO2”.Informiamo inoltre che in data da destinarsi, in seguito resa nota, Flavia Servizi s.r.l. riprenderà la sola attività di assistenza amministrativa di sportello per gli adempimenti relativi alla chiusura del periodo di fatturazione dei consumi di pertinenza fino al 29/9/2022. Le casette dell’acqua non sono più operative in attesa di riprestarne il funzionamento sotto le gestione Acea. Sperando di aver reso un buon servizio alla cittadinanza e di essere stati all’altezza del compito affidato, cogliamo l’occasione per ringraziare e salutare tutti gli utenti del servizio idrico integrato e le amministrazioni comunali che ci hanno validamente supportato in tutti gli anni della nostra conduzione del Civico Acquedotto di Ladispoli e dell’impianto di depurazione comunale “Claudio Mastrangeli”.

Flavia Servizi – Servizio Idrico Integrato del Comune di Ladispoli