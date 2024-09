Ladispoli, cresce l’attesa per le Frecce Tricolori: appuntamento domenica 22 settembre

L’evento si aprirà sabato 21 con le prove tecniche e il concerto dell’Aeronautica Militare

di Marco Di Marzio

Ladispoli, cresce l’attesa per le Frecce Tricolori: appuntamento per domenica 22 settembre

Quando ormai manca meno di un mese, cresce l’attesa per la nuova esibizione a Ladispoli dell’Air Show, edizione 2024.

Dell’evento conosciamo la data, domenica 22 settembre 2024, con la precedente giornata di sabato dedicata alle prove tecniche e al concerto dell’Aeronautica Militare, previsto per le ore 22:00 in Piazza Rossellini.

Il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando

A darne l’annuncio, lo scorso 7 marzo, il Sindaco Alessadro Grando con queste parole espresse in un comunicato: “Con grande gioia posso finalmente annunciare che la Pattuglia Acrobatica Nazionale tornerà a sorvolare i cieli della Città di Ladispoli. La conferma che stavamo aspettando è apparsa poco fa sul sito istituzionale dell’Aeronautica Militare. Il prossimo 22 settembre avremo quindi l’onore di ospitare per la terza volta le Frecce Tricolori, uno dei simboli più amati della nostra Nazione, che già nel 2018 e nel 2019 avevano offerto uno spettacolo memorabile alle decine di migliaia di spettatori accorsi da tutta Italia. Rivolgo un sentito ringraziamento all’Aeronautica Militare per averci dato nuovamente la possibilità di organizzare questo prestigioso evento. Non vediamo l’ora di ammirare nel cielo di Ladispoli il tricolore più grande e più bello del mondo. Viva Ladispoli, Viva le Frecce tricolori, Viva l’Italia!”

La nota arrivò nei giorni successivi alla circolazione delle prime notizie, avvalorate dallo stesso primo cittadino, che attraverso il suo profilo Facebook, in occasione dei 63 anni della pattuglia acrobatica celebrati il predente 1 marzo si lasciò andare affermando: “Chissà se un giorno le rivedremo sorvolare i cieli della nostra città… Viva le Frecce Tricolori”.

Ulteriori dettagli non sono stati ancora comunicati dall’Amministrazione Comunale, per una manifestazione non una novità per il territorio, essendosi esibite le Frecce Tricolori già nel 2018 e 2019, come ricordato dallo stesso Grando.