Ladispoli, convocato per il 27 il consiglio comunale

Il presidente Carmelo Augello rende noto che è stato convocato il Consiglio comunale in seduta pubblica in prima convocazione mercoledì 27 luglio 2022 alle ore 21:00 e in seconda convocazione alle 21:30 presso la sede municipale in piazza Falcone.

All’ordine del giorno:

Individuazione dello schema regolatorio in merito alla qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

Debito fuori bilancio dell’importo di euro € 77.852,74 verso Ecosystem spa per spese correnti – riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del d.lgs. n. 267/2000, senza variazione di bilancio;

Ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 131 del 15/07/2022 avente ad oggetto “variazione al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi dell’articolo 175 comma 4”;

Salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2022 ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. n. 267/2000;

Nomina organo di revisione economico finanziario ai sensi dell’articolo 235 del d. lgs. 267/2000 per il periodo 2022/2025.