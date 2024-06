Ladispoli, convocato il Consiglio Comunale per giovedì 13 giugno 2024 –

Il presidente del Consiglio comunale, Carmelo Augello, informa i cittadini che è stata convocata in seduta pubblica la massima assise civica di Ladispoli, in sessione straordinaria di prima convocazione per il giorno 13 giugno 2024 alle ore 18:00 e in seconda convocazione alle ore 18:30 presso la sede municipale, in Piazza Giovanni Falcone.

All’ordine del giorno:

1 Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000) ed adeguamento obiettivi del Dup 2024/2026;

2 Ratifica della deliberazione di Giunta comunale numero 95 del 17/05/2024 avente ad oggetto “Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi del’articolo 175 comma 4 del tuel 267/2000;

3 Integrazione al programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione per il periodo 2024/2026 (art. 3, c. 55, l. 24 dicembre 2007, n. 244);

4 Affidamento in concessione della gestione dell’asilo nido comunale sito in via Luisiana snc denominato “Sensory”;

5 Lavori di realizzazione di un complesso ecclesiastico-approvazione del progetto costituente variante semplificata al Prg ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. n. 327/2001. Presa d’atto dell’efficacia;

6 Affidamento alla società Flavia Servizi s.r.l., società interamente partecipata dell’Ente, dell’organizzazione e della gestione dell’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp).

