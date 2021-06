Ladispoli, convocato il Consiglio Comunale il prossimo 21 giugno –

“Il presidente, avvocato Maria Antonia Caredda, informa i cittadini che è convocato il Consiglio comunale in seduta chiusa al pubblico in presenza, ma con diretta streaming a causa del covid-19 per il giorno 21/06/2021 alle ore 21:00 e in seconda convocazione per il giorno 22/06/2021 alle ore 21:00 presso la sede municipale, in Piazza Giovanni Falcone.”

Lo rende noto in un comunicato appena diffuso il Comune di Ladispoli, affermando inoltre: “All’ordine del giorno i seguenti argomenti:

1 – approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 ai sensi Dell’art. 227, d.lgs. N. 267/2000.

2 – adozione nuovo regolamento edilizio comunale.

3 – art.30 comma 1 del dlgs 267/2000 – approvazione convenzione per la gestione associata dei servizi sociali dell’ambito territoriale roma 4 distretto 2 – Approvazione schema che viene sottoposta all’esame ed all’approvazione del consiglio comunale.

4 – conferimento cittadinanza onoraria al milite ignoto.

5 – variazione al bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi del tuel 267/2000 e del D. Lgs. 118/2011

6 – adozione “piano particolareggiato per insediamento produttivo commerciale in via Aurelia km 38,00” ai sensi dell’articolo 4 della legge Regionale n. 36/1987.

7 – approvazione del nuovo regolamento del commercio su area pubblica.

8 – approvazione regolamento della biblioteca comunale “Peppino Impastato”.