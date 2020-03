Condividi Pin 1 Condivisioni

Si riunirà il 5 marzo alle ore 13.30

Ladispoli, convocata la commissione bilancio

L’amministrazione comunale di Ladispoli informa che è stata convocata per le ore 13.30 del giorno 5 marzo 2020, presso l’Aula Storti in piazza Falcone, la riunione della Commissione bilancio, patrimonio e tributi per discutere il punto inerente il Sistema Idrico Integrato