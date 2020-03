Chiara Gattafoni qualificata ai Campionati Italiani Assoluti di Nuoto

Condividi Pin 43 Condivisioni

Un record dopo l’altro per la nuotatrice quindicenne del Tyrsenia Sporting Club Cerveteri. Il 18 marzo l’esordio agli Assoluti, trasmessi in diretta su Raisport.

Continua il sogno per la nuotatrice di Cerveteri Chiara Gattafoni.

Dopo la qualificazione immediata ai Campionati Italiani Giovanili ottenuta a novembre 2019, ora la giovane nuotatrice del Tyrsenia Sporting Club (Cerveteri), poco più che 15enne, ha ulteriormente alzato il livello ed ha centrato centrando il pass per i Campionati Italiani Assoluti, la massima competizione italiana di nuoto.

La qualificazione di Chiara è stata raggiunta nei 50 Dorso in vasca lunga nella piscina di Monterotondo durante la partecipazione ai Campionati Regionali Assoluti.

Il tempo finale di 30.05 le ha consentito di conquistare il titolo Regionale Assoluto.

Un traguardo importante per il Tyrsenia Sporting Club “Fabiana Straini”, prima società del comprensorio a fregiarsi di tale risultato.

Il Presidente del Tyrsenia S.C. Novella Conti ha espresso felicità per il risultato di Chiara e grande soddisfazione: “l’obiettivo raggiunto dalla nostra nuotatrice Chiara Gattafoni è fonte di immensa gioia per tutti noi”.

Marco Orsini e Chiara Gattafoni

“Un risultato – ha proseguito la Presidente Novella Conti – che è stato conseguito oltre che per la straordinaria energia di Chiara, anche grazie all’impegno tutto lo staff nuoto del nostro centro, a partire dall’allenatore Marco Orsini, figura di riferimento e atleta di indiscusso spessore. Vasca dopo vasca Marco è riuscito a portare una nuotatrice di 15 anni a partecipare agli Assoluti Nazionali di nuoto. Ringrazio anche di cuore Gianluca Belfiore, tecnico della Nazionale e dell’Aniene Nuoto, per la preziosa supervisione. Altro elemento indispensabile è stato l’allenatore Franco Mei che cura il settore giovanile del Tyrsenia. Insomma tanta professionalità, competenza e passione. Siamo sinceramente orgogliosi di tutti voi, tecnici e atleti. Grazie a tutti per averci regalato questo sogno”.

“Dopo le ultime gare – ha detto a caldo e tradendo una bella soddisfazione, il tecnico del Tyrsenia S.C. Marco Orsini – il risultato era nell’aria. Ora possiamo dirlo: Chiara Gattafoni ai Campionati Italiani Assoluti di Nuoto”.

Tyrsenia Sporting Club: Chiara Gattafoni orgoglio di Cerveteri

“All’inizio della stagione – ha spiegato l’allenatore – l’obiettivo ci sembrava inarrivabile, ma gara dopo gara abbiamo iniziato a crederci sempre più. Abbiamo lavorato bene e questo è il giusto riconoscimento per un’atleta che si è sempre impegnata al massimo. Certo, è ancora giovane, ma sarà un’occasione straordinaria per crescere e fare esperienza”.

Basti pensare che ai Campionati Italiani Assoluti, Chiara andrà a misurarsi contro l’élite del nuoto italiano: la campionessa europea Margherita Panziera, la primatista italiana sui 50 dorso Silvia Scalia, la campionessa mondiale Junior Erika Gaetani.

Il nuovo record le consentirà anche la partecipazione al Campionato Italiano Assoluto Open, in programma na dicembre 2020.

Sempre nel corso della gara di Monterotondo, Chiara si è cimentata anche nei 100 dorso, qualificandosi ai Campionati di Categoria di Roma di Agosto, con il tempo di 1.05.82.

Il prossimo mese e mezzo sarà ricco di impegni per lei. La prossima settimana la nuotatrice di Cerveteri sarà impegnata nelle finali del Campionato Regionale di Categoria.

Il 18 marzo ci sarà l’esordio agli Assoluti che saranno trasmessi in diretta su Raisport.

Dal 3 al 5 Aprile, poi, ci sono di nuovo in programma i Campionati Italiani Giovanili, disputati a Riccione.

Insomma un periodo impegnativo per Chiara Gattafoni. Dalla sua parte, il tifo del Tyrsenia Sporting Club, della Città di Cerveteri e di tutti i suoi fan!

