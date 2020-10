Share Pin 8 Condivisioni

Dalla giornata di oggi, lunedì 5 ottobre 2020, controlli previsti anche all’ingresso e all’uscita delle scuole, soprattutto le superiori

Ladispoli, controlli Polizia Locale: oggi una multa per mancato uso di mascherina –

Polizia Locale in azione a Ladispoli per dare seguito e rispetto all’ordinanza firmata dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti sull’uso obbligatorio della mascherina anche all’aperto.

Contattato dalla nostra redazione il Comandate Sergio Blasi ha affermato che nella giornata odierna è stata effettuata una sola multa e che per i primi tre giorni dall’entrata in vigore del provvedimento di Zingaretti è stata diramata nei riguardi di tutte le polizie locali una direttiva secondo cui eseguire in via preventiva attività si sensibilizzazione della cittadinanza sul provvedimento stesso ricorrendo solamente alla contravvenzione in caso estremo di infrazione.

Ad ogni trasgressore è inflitta una sanzione di 400 euro (ridotta a 280 se pagata entro cinque giorni).