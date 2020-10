Asl Roma 4: inaugurato il nuovo reparto SPDC

Share Pin 1 Condivisioni

Inaugurato oggi il nuovo reparto SPDC di Asl Roma 4, a renderlo noto via social la stessa Azienda Sanitaria Locale che in una nota ha affermato quanto segue: “Oggi alle ore 10:00 è stato inaugurato il nuovo reparto SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) di Civitavecchia a seguito di ampliamento e ristrutturazione. Il dott. Seripa ha mostrato i locali che hanno permesso di implementare il reparto di una stanza da due posti e una stanza che al momento verrà usata per eventuali casi da isolamento Covid, in quanto risponde alle caratteristiche richieste dalla Regione Lazio, e successivamente sarà utilizzata per quei pazienti che richiedono un ricovero cautelativo. Si è approfittato della chiusura di 4 settimane del reparto per apportare migliorie a tutti gli ambienti, con ritinteggiature, cambio delle tapparelle, sistemazione del pavimento, migliorie ai bagni e alla sala fumo.Per garantire la sistemazione dei pazienti in questo periodo di chiusura è stata fondamentale la collaborazione con gli SPDC del Lazio, in particolare con il Santo Spirito e con il 118. Collaborazione che ha permesso ai pazienti di trovare una sistemazione in condizioni di assoluta sicurezza.Già da oggi alle 12 il reparto è aperto e accoglierà i pazienti.”