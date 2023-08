Ladispoli: contributo libri di testo e sussidi didattici digitali anno scolastico 2023-2024, pubblicato l’avviso – L’Amministrazione comunale rende noto che è stato pubblicato l’avviso per l’erogazione dei contributi per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo, dizionari, libri di lettura scolastici, sussidi didattici digitali o notebook per l’anno scolastico 2023/2024.

Possono accedere al suddetto contributo gli studenti e le studentesse che:

sono residenti nel Comune di Ladispoli; frequenteranno nell’anno scolastico 2023/2024 gli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari; appartengono a nuclei familiari con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore ad € 15.493,71.

La domanda, firmata da uno dei due genitori o dalla persona che esercita la potestà genitoriale o dallo studente stesso se maggiorenne, deve essere compilata utilizzando esclusivamente l’apposito modello (Allegato A) scaricabile dal sito internet del Comune di Ladispoli.

La domanda dovrà essere indirizzata al: Comune di Ladispoli – Ufficio Pubblica Istruzione – Piazza Falcone, n. 1 – 00055 Ladispoli – e trasmessa, entro e non oltre l’8/10/2023 a pena di esclusione, tramite PEC al seguente indirizzo: [email protected] o a mano al Protocollo generale dell’Ente.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione, prodotta esclusivamente in un unico formato Pdf: attestazione Isee in corso di validità; copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale del soggetto richiedente che firma l’istanza di contributo; codice fiscale dello studente; documentazione giustificativa delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo dizionari, libri di lettura scolastici, sussidi didattici digitali, o notebook (compilare Allegato B – elenco fatture).

Si precisa che: i giustificativi di spesa ovvero le fatture elettroniche, nel caso di acquisto ritardato dei libri di testo, possono essere trasmessi al Comune di Ladispoli anche successivamente al termine suddetto dell’8/10/2023 e comunque non oltre il 31/10/2023; per giustificativi di spesa si accettano unicamente le FATTURE ELETTRONICHE che devono essere intestate al genitore richiedente o allo studente se maggiorenne (l’esercente è obbligato ad emettere la fattura elettronicamente per poterla inviare al Sistema SDI); non saranno accettate le spese documentate mediante gli scontrini fiscali o le ricevute cartacee. Per l’avviso e la modulistica https://www.comunediladispoli.it/contributo-libri-di-testo-e-sussidi-didattici-digitali-anno-scolastico-2023-2024-pubblicato-lavviso/notizia