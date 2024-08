Ladispoli: contributi per spese trasporto alunni con disabilità

CONTRIBUTI PER SPESE TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ, PUBBLICATO L’AVVISO

L’Amministrazione comunale rende noto che per l’anno scolastico 2024/2025 sono aperte le domande per la concessione dei contributi economici, a titolo di rimborso, finalizzati alla copertura in tutto o in parte delle spese, sostenute dalle famiglie, per il trasporto di alunni con disabilità certificata, nel percorso casa-scuola e ritorno, residenti nel Comune di Ladispoli e frequentanti la scuola secondaria di II grado (superiori) compresi i percorsi di formazione professionale finalizzati all’assolvimento dell’obbligo scolastico, al fine di agevolarne la regolare frequenza scolastica e, più in generale, l’esercizio del diritto allo studio.

Per accedere al contributo forfettario il genitore/tutore dello studente disabile deve: compilare la domanda esclusivamente sull’apposito modulo, allegato e trasmettere la domanda, corredata della documentazione indicata, al Comune di Ladispoli tramite PEC, all’indirizzo [email protected], oppure direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune in Piazza Falcone n.1, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 02 settembre 2024 a pena di esclusione

Per l’avviso pubblico ed il relativo schema di domanda di partecipazione https://www.comunediladispoli.it/contributi-per-spese-trasporto-alunni-con-disabilita-pubblicato-lavviso/notizia