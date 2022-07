Ladispoli, consiglio comunale a tempo determinato? Il gruppo “Grando sindaco” fa scudo alla maggioranza

“Polemica sterile dell’opposizione. Nessun consigliere della maggioranza ha lasciato l’aula”

“In qualità di consiglieri eletti della lista Grando Sindaco riteniamo siano doverose alcune precisazioni rispetto alle distorte notizie divulgate dalla minoranza e riprese da alcune testate giornalistiche locali in relazione all’ultimo consiglio comunale”.

“Precisiamo che NESSUN consigliere di maggioranza o esponente di giunta presente ha abbandonato l’aula prima della dichiarazione da parte del Presidente di scioglimento della seduta per mancanza di numero legale. Numero legale che è venuto meno in quanto, dopo mezz’ora di sterili querelle, TUTTI i consiglieri della minoranza si sono alzati in blocco ed hanno abbandonato l’aula per “protesta”.

“Ancora una volta LA POLEMICA STERILE l’ha fatta da padrona. Noi eravamo lì, attenti e presenti, pronti ad espletare il mandato conferitoci dai cittadini.

Evidentemente, la logica delle sterili polemiche e del clima da stadio, per l’opposizione, ha prevalso sul BUON SENSO. Auspichiamo quanto prima il ritorno di un clima sereno e pacato che permetta di svolgere in modo costruttivo i lavori della massima assise”.

“Invochiamo RISPETTO per Ladispoli, per i suoi cittadini e per la maggioranza SCELTA per GOVERNARE la Città per i prossimi cinque anni”.

“Per dovere di cronaca e rispetto della verità, lo svolgimento dei lavori è stato documentato dalle riprese di Centro Mare Radio ed è a disposizione dei cittadini”.

Gruppo consiliare “Grando Sindaco” – Fierli , Cervo, Panzini , Fioravanti