Regole stringenti, permettono due sole sessioni giornaliere per un massimo di 30 partecipanti

Ladispoli, Concorso Polizia locale: istituita la commissione d’esame

“Con l’istituzione della commissione d’esame, facciamo un ulteriore passo avanti nel concorso che porterà all’assunzione di sei agenti di Polizia locale a tempo indeterminato, cosa che renderà ancora più sicura la nostra città”.

A parlare è il comandante della Polizia locale di Ladispoli e responsabile unico del procedimento relativo al concorso per l’assunzione di sei agenti di polizia locale, Sergio Blasi.

“Quale Rup del concorso – spiega Blasi – mi confronto quotidianamente con il consigliere comunale Filippo Moretti, delegato al personale.

L’emergenza Covid-19, purtroppo, ha rallentato l’iter che avevamo immaginato, tanto che non è stato ancora possibile effettuare la prima prova selettiva.

Le regole attuali sono molto stringenti, in quanto permettono due sole sessioni giornaliere per un massimo di trenta partecipanti per sessione.

Nel caso nostro, con poco meno di 800 candidati, avrebbe significato bloccare per almeno due settimane la biblioteca comunale, il centro di arte e cultura o una palestra scolastica.

Appena arriverà il via libera, fisseremo la data per la selezione, comunicandola per tempo ai candidati”.