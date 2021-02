Share Pin 0 Condivisioni

L’associazione plaude al lavoro del vicesindaco e assessore Perretta

Ladispoli, concessioni demaniali. L’Assobalneari: “Importante il lavoro dell’amministrazione”

“E’ con vero piacere che, a nome dell’Assobalneari di Ladispoli e San Nicola, ringrazio il Comune di Ladispoli nella persona del Vicesindaco e Assessore al Demanio Pierpaolo Perretta per aver riservato una particolare attenzione alle numerose questioni che stanno affliggendo la nostra categoria.

Con determinazione e puntualità, l’Amministrazione comunale ha recepito quanto aveva predisposto il Governo Conte 1, che si era espresso favorevolmente rispetto alle proroghe delle concessioni balneari fino al 2033, indicazione trasformata in un recente atto amministrativo che mette in sicurezza gli operatori balneari per oltre un decennio, dando la possibilità di pianificare attività ed investimenti in uno scenario sicuramente più favorevole.

Ma anche la questione dei detriti sulle spiagge e la pulizia dei fossi sono un punto all’ordine del giorno del Comune di Ladispoli che ha attivato alcune iniziative urgenti per fronteggiare le copiose mareggiate invernali.

Confidiamo che la stessa capacità di intervento sia messa in campo rispetto alla questione dell’erosione, oggi la vera piaga del nostro litorale che minaccia l’operatività degli impianti balneari.

Continueremo a valorizzare il rapporto con il mare e con i cittadini senza dimenticare la tutela ambientale che sarà uno dei nostri prossimi ambiti di intervento”.

Così in una nota Ugo Boratto, Assobalneari Ladispoli