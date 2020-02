Condividi Pin 1 Condivisioni

Esibizione offerta dal gruppo Roma Youth String Orchestra

Ladispoli, concerto di musica classica al Teatro Marco Vannini

Ladispoli, concerto di musica classica al Teatro Marco Vannini – L’amministrazione di Ladispoli informa che, domenica 9 febbraio, ore 17,30, si svolgerà il prestigioso concerto di musica classica della Roma Youth String Orchestra, presso il Teatro Marco Vannini. L’atteso concerto era già programmato per lo scorso novembre ma era stato annullato improvvisamente a causa dei danni provocati dal maltempo al Teatro.

“La Roma Youth String Orchestra – afferma l’assessore alla cultura Marco Milani – è un’orchestra da camera d’archi composta da ragazze e ragazzi di età compresa tra i 13 e i 18 anni, tutti studenti di conservatori o scuole di musica equiparate, diretta dal M° Alberto Vitolo, docente di violino e viola ed esperto di musica italiana del ‘700. È molto conosciuta e vincitrice di vari concorsi su scala nazionale e, per l’occasione, proporrà una cavalcata musicale attraverso i secoli, partendo dalla musica barocca con autori come Vivaldi e Porpora, passando per brani celebri come l’Adagio di Albinoni, fino ad arrivare all’Ottocento Romantico di Schubert e alle soglie del Novecento con Dvorak e Kreisler. Il Concerto sarà dedicato alla memoria di Giuseppe Carnevalini, titolare dello storico stabilimento Columbia di Ladispoli. Sarà veramente un privilegio poter ascoltare dal vivo questi giovani talentuosi, che suonano con entusiasmo e passione il violino, la viola, il violoncello e il basso continuo (pianoforte, spinetta e clavicembalo) e che hanno al loro attivo numerose esibizioni in importanti chiese storiche, Biblioteche e Teatri di Roma, Napoli e altre città italiane”.