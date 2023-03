Incidente stradale questo pomeriggio a via dell’Infernaccio. Sul posto i vigili del fuoco di Cerveteri e i sanitari del 118

Ladispoli: con l’auto in una scarpata, salvati due giovani –

Attimi di paura questo pomeriggio in via dell’Infernaccio per due giovani a bordo di un’auto di media cilindrata.

I due, per cause ancora in corso di accertamento, hanno perso il controllo del veicolo finendo in una scarpata.

Immediati i soccorsi da parte dei vigili del fuoco di Cerveteri che hanno estratto i due dall’abitacolo affidandoli alle cure dei sanitari del 118 giunto sul posto.

Per fortuna i giovani non sono in gravi condizioni.