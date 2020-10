Ladispoli, con Giorgia Paradisi, conquista la prima edizione del Campionato Italiano Femminile di Boxe

Share Pin 4 Condivisioni

La prima edizione del Campionato Italiano Femminile di Boxe è andato a Giorgia Paradisi. L’atleta in forza alla asd Abis Boxing Team ha conquistato, in quel di Roseto degli Abruzzi, il titolo italiano per la categoria Youth 54 kg. Domenica pomeriggio il sindaco Alessandro Grando, accompagnato dagli assessori Fiovo Bitti e Francesca Lazzeri, e dal consigliere Luca Quintavalle, ha fatto visita alla palestra dove Giorgia Paradisi si allena per omaggiarla con una targa e per complimentarsi con lei e con l’allenatore Christian Abis. “Ancora una volta lo sport ci regala grandi soddisfazioni – ha detto il sindaco Grando – e porta in alto il nome della nostra città.”