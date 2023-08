Ennesimo avvistamento degli ungulati nel comprensorio tra Cerveteri e Ladispoli

Ladispoli, cinghiali attraversano Via Roma di sera –

Questi ungulati non sono nuovi a far visita in gruppo alle strade urbane delle due città, spostandosi anche in gruppo con al seguito i cuccioli.

L’ultimo incontro è avvenuto ieri sera a Ladispoli, in via Roma: quattro esemplari, due adulti e due piccoli, che hanno attraversato la strada a Emanuele Rossi che è riuscito ad immortalarli in uno scatto.

Ladispoli, cinghiali attraversano Via Roma di sera (Foto: E. Rossi)

I cinghiali: animali fin troppo avvistati nelle città laziali

Il problema del sovrannumero di cinghiali nella provincia di Roma colpisce parecchie zone e città, tra cui la Capitale, con avvistamenti che suscitano sempre stupore, ma anche Ostia, Fiumicino, le zone attorno al lago di Bracciano e Anguillara ed anche, appunto, Cerveteri e Ladispoli.

I rischi derivanti dalla troppa vicinanza tra questi animali selvatici e l’uomo sono numerosi: di ieri il caso dello scontro tra due ragazzi in motorino e un cinghiale ai Castelli Romani con i due trasportati in ospedale per le ferite riportate nell’urto.

Una situazione che non manca mai di generare polemiche.

Non solo nel Lazio

Non solo nel Lazio però avvengono questi incidenti: recente il caso di Genova dove un cinghiale ha assaltato il sellino di uno scooter parcheggiato, probabilmente nel tentativo di procurarsi del cibo conservato nel vano sotto la sella, di fatto distruggendo una parte del mezzo.

Claudio Lippi