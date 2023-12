Ladispoli, chiusa l’area di sgambamento cani in zona Messico

Le guardie Ecozoofile di Ladispoli hanno ricevuto la chiamata diretta dalla segreteria del Sindaco per un controllo urgente nell’area cani zona Messico. Le segnalazioni arrivate parlano di presunto “topicida” nell’area di sgambamento. Ecco quanto raccontato: “Al nostro arrivo abbiamo trovato questo “ovatta”. Per non incorrere in nessun tipo di problema per gli animali che frequentano l’area, per il momento è stato necessario chiuderla. Forse è soltanto un cagnolone che giocando con un pallone di spugna lo ha rotto, quindi cerchiamo di non fare allarmismo parlando di veleno. Quando vediamo qualcosa di anomalo vi preghiamo di contattare la polizia locale. Abbiamo già sentito l’ufficio igiene urbana che manderà al più presto la ditta per bonificare l’area”.