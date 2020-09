Share Pin 24 Condivisioni

Dalla prossima settimana parte il campo di sorveglianza h24 per il monitoraggio delle uova. Si cercano volontari

Ladispoli – Cerveteri: è conto alla rovescia per la nascita delle tartarughe –

E’ ormai conto alla rovescia per la schiusa delle uova della caretta caretta che dopo 50 anni di assenza è tornata a deporre le sue uova sulle cose ladispolane.

Il lieto evento dovrebbe verificarsi a fine mese, anche se, a causa del caldo di questi giorni, non è escluso che le baby caretta caretta possano decidere di venire al mondo anche qualche giorno prima.

Intanto già dalla prossima settimana nell’area della Palude di Torre Flavia (a Campo di Mare) dove le uova sono state trasferite, partirà il campo di sorveglianza h24.

E proprio per questo motivo si ricercano volontari: uomini e donne di buona volontà che si alternino in turni di 4 ore ciascuno per monitorare il nido e ovviamente lanciare “l’allarme” non appena le uova inizieranno a schiudersi.

Sempre la prossima settimana i volontari procederanno alla realizzazione del corridoio di lancio per aiutare le piccole tartarughe a raggiungere il mare.

Chiunque volesse diventare un volontario in questa fase delicata e particolare (quella dei campi di sorveglianza) può contattare il responsabile della palude di Torre Flavia, Corrado Battisti.