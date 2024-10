La prima prova scritta si svolgerà il 22 ottobre e la prova orale si terrà il 14 novembre

Ladispoli cerca due istruttori tecnici a tempo indeterminato –

L’Amministrazione comunale rende noto che sono state pubblicate le prove del concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di “istruttori tecnico”, area professionale istruttori (ex categoria “c”) di cui n. 1 posto con riserva prioritaria ai militari volontari delle forze armate ai sensi del d.lgs. n. 66/2010

La prima prova (scritta) si svolgerà martedì 22 ottobre 2024 presso il Centro di Arte e Cultura in Via Settevene Palo nord n. 21 (di fianco al McDonald’s) 00055 – Ladispoli (RM) – la convocazione dei candidati è fissata alle ore 9:30.

La seconda prova (orale) giovedì 14 novembre 2024 presso il Comune di Ladispoli in Piazza Giovanni Falcone 00055 Ladispoli (RM) – la convocazione è fissata alle ORE 10.00.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove (scritta e/o orale) nei giorni, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quali che siano le cause dell’assenza anche indipendenti dalla loro volontà. Ciascuna prova sarà valutata con un punteggio massimo di punti 30.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30.

L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato Portale Unico del Reclutamento e sul sito istituzionale dell’Ente.

La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

La prova orale si intenderà superata con il conseguimento di un punteggio di almeno 21/30.

Per tutte le informazioni https://www.comune.ladispoli.rm.it/novita/avvisi/avviso-di-comunicazione-delle-date-delle-prove-per-il-concorso-pubblico-per-n-2-posti-di-istruttori-tecnico-a-tempo-pieno-e-indeterminato

Per informazioni o eventuali difficoltà sarà possibile comunicare attraverso indirizzo email [email protected]