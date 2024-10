Calcio, la Virtus Marina di San Nicola muove subito la classifica

Primo punto per la Virtus MSN, contro il Cura Calcio. Mister Pino Neto: “Un po’ di rammarico per il risultato, ma abbiamo giocato bene”

Domenica 6 ottobre, è andata in scena la prima partita del campionato di seconda categoria, che, nel girone B, vede impegnata la prima squadra della Virtus MSN. Per i rossoblù è arrivato un pareggio: 1-1 contro il Cura Calcio. Capitan Molinari e compagni sono stati artefici di una buona prestazione contro una formazione, che, almeno sulla carta, ha buone ambizioni di classifica. Tuttavia, quella andata in scena al Lombardi è stata una partita a senso unico con la formazione di casa che avuto il solo limite di non riuscire a concretizzare le tante occasioni create.

Complice la sfortuna con ben 3 legni colpiti, i ragazzi di mister Neto si sono ritrovati addirittura a dover inseguire dopo il gol del Cura Calcio, segnato da Petretti con deviazione fortuita, ma decisiva di Giannattasio al venticinquesimo del secondo tempo. Il gol del pari è arrivato poco dopo grazie alla rete di Iacono su un rigore procurato da un brillante Caramini, migliore in campo per la Virtus Marina di San Nicola. Nonostante un rush finale infuocato, il sorpasso non è riuscito e rimane qualche dubbio su un possibile rigore allo scadere, non assegnato dall’arbitro ai rossoblù.

“Il nostro portiere non è mai stato impensierito dagli avversari, al contrario del loro” ha spiegato mister Neto al termine del match. “L’unico rammarico è per il risultato – ha precisato il mister – ma per il resto posso solo elogiare i ragazzi perché avrebbero meritato i 3 punti. Sono contento e mi ha fatto piacere anche ricevere i complimenti del vicepresidente, evidentemente soddisfatto della prestazione” ha concluso.

Da segnalare l’esordio da titolare di Lorenzo Magagnini, classe 2006, che gioca con la juniores della società a dimostrazione di un progetto che intende valorizzare l’intero settore giovanile.

Tra le note positive c’è stata sicuramente la risposta del pubblico che, numeroso, ha affollato le tribune dello stadio della frazione di Ladispoli. La curiosità di tifosi e simpatizzanti era tanta, ma è presto per lanciarsi in pronostici azzardati. Intanto, la squadra si godrà il primo punto conquistato tra le mura di casa con la consapevolezza di dover aggiustare ancora qualcosa a livello di concretezza.

Tra meno di una settimana, i rossoblù torneranno in campo sull’ostico campo di Vejano. I ragazzi della Vejanese sono usciti sconfitti per 3 a 0 dal match d’esordio e avranno sicuramente voglia di conquistare i primi punti del loro campionato. L’appuntamento è fissato a sabato 12 ottobre.