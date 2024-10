Ladispoli, censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2024: al via la nuova rilevazione –

Al via il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2024, realizzato da Istat. Il Censimento, che ha assunto una cadenza annuale, coinvolge un campione rappresentativo della popolazione. Sono 326 le famiglie di Ladispoli coinvolte nella rilevazione da Lista. La stima del numero di famiglie da intervistare con rilevatore è pari a 184.

Le operazioni di raccolta dati per la “Rilevazione da Lista” sono iniziate il 1° ottobre 2024 e termineranno il 23 dicembre 2024.

La rilevazione si articola in due fasi:

Fase 1: Restituzione autonoma dei questionari da parte delle famiglie

Dal 7 ottobre 2024 al 9 dicembre 2024le famiglie possono compilare il questionario on line utilizzando le credenziali di accesso ricevute con la lettera informativa a firma del Presidente Istat o tramite SPID o CIE. In alternativa alla compilazione autonoma del questionario elettronico, le famiglie possono contattare il Centro Comunale di Rilevazione e procedere con una intervista telefonica, oppure recarsi presso il Centro Comunale di Rilevazione istituito nel Comune che rimarrà attivo per tutta la durata della rilevazione (a partire dal 1° ottobre 2024 e fino al 23 dicembre 2024).

La famiglia può rivolgersi al Centro Comunale di Rilevazione anche per ricevere chiarimenti e assistenza durante la compilazione autonoma del questionario.

Fase 2: Recupero delle mancate risposte

A partire dal 12 novembre 2024 e fino al 23 dicembre 2024 le famiglie non rispondenti o parzialmente rispondenti saranno contattate con le seguenti modalità:

dagli operatori comunali o dai rilevatori per un’intervista telefonica;

dai rilevatori per un’intervista faccia a faccia presso il proprio domicilio o presso il Centro Comunale di Rilevazione.

Nel caso di intervista presso il domicilio della famiglia, il rilevatore si presenterà munito di tesserino e, su richiesta della famiglia, dovrà mostrare un documento di riconoscimento.

Dalla mezzanotte tra il 9 e il 10 dicembre le famiglie non potranno più compilare autonomamente il questionario on line. La compilazione del questionario sarà possibile solo tramite intervista con un rilevatore/operatore comunale a domicilio o presso il Centro Comunale di Rilevazione oppure via telefono. L’Istat ricorda che rispondere al questionario è un obbligo di legge.

Informazioni e Contatti Istat:

Numero Verde 800 188 802 attivo dal 1° dicembre, tutti i giorni, compresi sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 21 – esclusi il 1° e l’8 dicembre 2024.

Sportello URP – dal lunedì al venerdì 9.00 – 12.30, martedì e giovedì 15.00 – 17.30. Numero Verde 800 513 128. Email:[email protected]