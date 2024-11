Ladispoli, Casa Abis in prima serata su Rai 2

Stella e Gabriele saranno ospiti nella puntata del 2 dicembre del programma televisivo “RaiDuo” di Ale e Franz

Gabriele Abis e Stella Falchi, il duo di Casa Abis sbarcano in prima serata su Rai 2. Si tratta dell’ennesima soddisfazione per la coppia di Ladispoli che con i propri contenuti è arrivata ad avere un numero enorme di followers: se contiamo tutti i canali social, hanno raggiunto in pochi anni quasi un milione di iscritti.

Stella e Gabriele sono attori, comici e creatori di contenuti social, ma non artisti improvvisati, che si sono cimentati nel nuovo mondo della comunicazione su Internet. Hanno fatto prima molta gavetta, formandosi come attori teatrali. Gabriele è anche diplomato all’Accademia di Arte Drammatica “Sergio D’Amico”. Stella ha anche studiato presso l’Accademia Nazionale di Danza.

I successi ottenuti sono, quindi, più meritati ed oggi arriva la ciliegina sulla torta. Il duo, infatti, debutta sulle reti nazionali e lo fa in prima serata su Rai 2. Gabriele e Stella saranno ospiti di una trasmissione di Ale e Franz “RaiDuo con Ale e Franz” che prenderà il via proprio questa sera. La coppia di Ladispoli che avevamo intervistato qualche tempo fa, sarà protagonista nella puntata della prossima settimana, ovvero il prossimo 2 dicembre alle ore 21.20.