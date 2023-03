Il debutto presso il teatro Parioli il 16 maggio

Ladispoli, Casa Abis

Una comicità garbata che racconta, con ironia, la quotidianità delle coppie nella vita di tutti i giorni. Loro – come riporta il quotidiano la Voce – sono Stella Falchi e Gabriele Abis, moglie e marito non solo sul palco, ma nella vita di tutti i giorni. Seguitissimi sui social, ora arrivano – finalmente – a teatro. E che teatro…. “Il Parioli”!

“Grazie a tutti voi – scrivono Stella e Gabriele – raggiungiamo questo primo traguardo portando a Casa Abis (https://www.facebook.com/CasaAbisofficial) finalmente a teatro! Un onore per noi poter debuttare al teatro Parioli di Roma il 16 maggio. Dedichiamo questa soddisfazione a tutti voi che credete in noi.”

Ladispoli, Casa Abis debutta a teatro

Come in un film che parla della propria vita, Gabriele e Stella, i Casa Abis, vivono i momenti significativi della propria convivenza cercando di capire qual è il trucco per vivere insieme felicemente. Passeranno dalle esperienze personali alle esperienze di grandi coppie del passato, mettendo in scena le proprie dinamiche e meravigliandosi per primi di quanto queste siano una consuetudine delle dinamiche tra uomo e donna sin dalla notte dei tempi. Come passiamo il tempo insieme? Come lo passavano Antonio e Cleopatra?

E di cosa parlavano che ancora oggi è argomento di conflitto di coppia? Un viaggio, un film, un prontuario che si districa tra le pieghe della quotidianità, alla ricerca dell’amore, che non è essere sempre d’accordo ma fa essere sempre dalla stessa parte. Facendolo, scopriranno che Casa Abis c’è sempre stata nella storia umana perché, anche oggi, tutti noi siamo un po’ gli Abis, nel nostro quotidiano.